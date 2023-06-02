بالبث المباشر.. وكالة الفضاء الأوروبية تكشف مفاجأة عن كوكب المريخ

تواصل – وكالات:

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية “ESA”، أنه على الرغم من الآمال المتواصلة للقيام بذلك في المستقبل القريب، إلا أنه لم تطأ قدم أي إنسان كوكب المريخ على الإطلاق.

رؤية كوكب المريخ بشكل مباشر

وأوضحت حسب “سكاي نيوز”، أنه ولأول مرة، أصبح بالإمكان رؤية كوكب المريخ بشكل مباشر، مؤكدة أنها أطلقت بثًا مباشرًا على موقع يوتيوب، لسطح الكوكب الأحمر.

وبينت أنه لم يُشاهد كوكب المريخ سابقا إلا من خلال لقطات أو صور تنشر بعد عدة أيام من التقاطها.

صور ثلاثية الأبعاد لسطح المريخ

وأضافت أن البث المباشر يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق مهمة “مارس إكسبريس” لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد لسطح المريخ.

وأكدت أن الخبراء أمضوا عدة أسابيع في تطوير أدوات تسمح ببث الصور من كاميرا المسبار بشكل مباشر ولمدة ساعة كاملة.

وحسب الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”، فإن المِرِّيخ أو الكوكب الأحمر هو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس في النظام الشمسي وهو الجار الخارجي للأرض.

سبب تسميته بالمريخ والكوكب الأحمر

أما اسمه بالعربية فهو مُشتق من كلمة “أمرخ” أي صاحب البقع الحمراء، وأما لقب الكوكب الأحمر فسببه لون الكوكب المائل إلى الحمرة أو الاحمرار بفعل نسبة غبار أكسيد الحديد الثلاثي العالية على سطحه وفي جوه.

ويبلغ قطر المريخ حوالي 6792 كم “4220 ميل”، وهو بذلك مساو لنصف قطر الأرض وثاني أصغر كواكب النظام الشمسي بعد عطارد.

وتقدّر مساحته بربع مساحة الأرض. يدور المريخ حول الشمس في مدار يبعد عنها بمقدار 228 مليون كلم تقريبا، أي 1.5 مرة من المسافة الفاصلة بين مدار الأرض والشمس.

وتبلغ درجة حرارة السطح العليا 27 درجة مئوية والصغرى 133- درجة مئوية. ويتكون غلاف المريخ الجوي من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والآرغون وبخار الماء وغازات أخرى.