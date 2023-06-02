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تنبيه من حساب المواطن بخصوص الصرف بأثر رجعي حال تغيير الآيبان

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تنبيه من حساب المواطن بخصوص الصرف بأثر رجعي حال تغيير الآيبان

تنبيه من حساب المواطن بخصوص الصرف بأثر رجعي حال تغيير الآيبان

تنبيه من حساب المواطن بخصوص الصرف بأثر رجعي حال تغيير الآيبان
٠١:٠٢:٣٠ ص، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أصدر حساب المواطن توضيحا مهما بخصوص الصرف بأثر رجعي حال تغيير الآيبان البنكي.

وقال حساب المواطن ردا على سؤال لأحد المستفيدين بخصوصو الأمر إنه سيتم التحقق من الآيبان في دورة الدفع لشهر “يوليو”.

وأضاف أنه سيتم صرف الدعم “في حال كنت مستحق” على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً ، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن استمرار الدعم الإضافي حتى شهر يوليو المقبل بناءً على الأمر الملكي بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

وقالت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023”.

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الدعم الإضافي

وفي الرابع من يوليو 2022، صدر توجيه ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022.

على ضوء القرار الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن.

 

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس.

 

وكان من المقرر التوقف عن صرف الدعم الإضافي ابتدءًا من هذا الشهر، إلا أنه مع إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وجه خادم الحرمين بتمديده.

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