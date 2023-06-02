تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني الباحة يباشر بلاغًا عن غرق طفل في مجرى وادي تربة بمحافظة المندق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة خاصة الرياض ومكة والمناطق الجنوبية.

سيول ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة

وأوضحت أن عدد من مناطق المملكة من المتوقع أن تتأثر بأمطار غزيرة ؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني عــلى ضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعــاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعات والأودية.

ونبهت إلى ضرورة عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدفاع المدني يحذر من مخاطر المسابح

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

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وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة يقتربون منها، وإتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة.

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وأكد إلى ضرورة ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان،

لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، وينصح بوجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح .