عصف مطري غزير في مركز ثربان غرب المجاردة بتهامة عسير(فيديو)

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وسط أجواء متقلبة، شهد مركز ثربان غرب المجاردة بتهامة عسير عصفًا مطريًا غزيرًا مصحوبًا برياح شديدة وجريان للسيول.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف عصفت الأمطار بغزارة غرب المجاردة بتهامة عسير.

رياح مغبرة على الرياض وأمطارًا على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

📍فيديو

عصف مطري غزير في مركز ثربان غرب المجاردة بتهامة #عسير

الجمعة ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

2 يونيو 2023م

من | احمد الشهري

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أمطار وسيول وزخات من البرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

سحب ممطرة ورياح مغبرة على 6 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الشرقية

ويتوقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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