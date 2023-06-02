في السنة الأولى بعد الولادة.. لماذا يصدر الذكور أصواتًا أكثر من الإناث؟

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توصلت دراسة إلى أن الأولاد الذكور يصدرون أصواتًا أكثر من الفتيات في الأشهر الأولى من الحياة.

ويقول الباحثون إن هذه الصيحات والهدير والأصوات القصيرة الشبيهة بالكلمات مثل “با” أو “أغا” هي مقدمة للكلام.

وأفاد باحثون في موقع “آي ساينس” أن الأولاد الصغار يفعلون هذا “الكلام” أكثر من الفتيات الصغيرات في السنة الأولى.

قال الدكتور كيمب أولر الأستاذ بجامعة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية: “يُعتقد على نطاق واسع أن للإناث ميزة صغيرة ولكنها ملحوظة على الذكور في اللغة. ولكن في السنة الأولى، أثبت الذكور أنهم ينتجون أصواتًا شبيهة بالكلام أكثر من الإناث”.

وأضاف في بيان صحفي: “تمكنت الفتيات من اللحاق بهن وتجاوزن الأولاد بحلول نهاية العام الثاني”.

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ماذا أظهرت النتائج؟

وبناءً على الأبحاث السابقة، جمع الباحثون أكثر من 450 ألف ساعة من التسجيلات طوال اليوم لما يقرب من 5 آلاف و900 رضيع. تم تحليل التسجيلات تلقائيًا لحساب حديث الرضع والبالغين في العامين الأولين من العمر.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأطفال الذكور تحدثوا بنسبة 10 في المائة أكثر في السنة الأولى مقارنة بالإناث. في السنة الثانية، تصدر الإناث أصواتًا أكثر بنسبة 7 في المائة من أصوات الذكور.

جاء ذلك على الرغم من أن مقدمي الرعاية البالغين استخدموا كلمات أكثر عند رعاية الفتيات مقارنة بالأولاد.

قال الباحثون إن كون الأولاد أكثر نشاطًا بشكل عام قد يكون سببًا لكونهم أكثر صخباً في وقت مبكر، لكن هذه النظرية قد لا تصمد لأنهم يظلون نشيطين بدنيًا ولكنهم ليسوا أكثر صوتًا.

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للتعبير عن صحتهم

ورجح أولر أن النتائج قد تتناسب مع النظرية التطورية التي ينطق بها الأطفال للتعبير عن صحتهم وتحسين احتمالات بقائهم على قيد الحياة.

وتابع: “نعتقد أن السبب في ذلك هو أن الأولاد أكثر عرضة للموت في السنة الأولى من الفتيات، وبالنظر إلى حدوث العديد من وفيات الذكور في السنة الأولى، فقد يكون الأولاد تحت ضغط اختيار مرتفع بشكل خاص لإنتاج إشارات اللياقة الصوتية”.

وقال أولر مع انخفاض معدلات الوفيات الإجمالية بحلول العام الثاني، “الضغط على إشارات اللياقة الخاصة أقل بالنسبة للفتيان والفتيات”.

تم دعم الدراسة جزئيًا من قبل المعهد الوطني الأمريكي للصمم واضطرابات التواصل الأخرى.