أهم 10.. حقيقة إيقاف “حساب المواطن” ومبادرة جديدة لإنجاد وتحذير من “واتساب”
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
1- توضيح مهم بخصوص صرف هذه الدفعة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحًا مهمًا بخصوص صرف الدفعة غير المحتسبة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي. التفاصيل من هنا
2- “حساب المواطن” يوضح حقيقة إيقاف التسجيل بالبرنامج ومدى استمراريته
أوضح حساب المواطن، حقيقة إيقاف التسجيل بالبرنامج ومدى استمراريته، وذلك ردًا على استفسار بهذا الصدد. التفاصيل من هنا
3- “إنجاد” تطلق مبادرة للبحث عن 100 مفقود و10 آلاف عالق بالصحراء
أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ “إنجاد”، عن انطلاق حملة “أنقذني” وهي مبادرة للبحث عن المفقودين في الصحراء ومساعدة العالقين في الرمال والطين. التفاصيل من هنا
4- وزير الخارجية: التجارة مع دول “بريكس” تجاوزت 160 مليار دولار في 2022م
قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، إن إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة تجاوز 160 مليار دولار في عام 2022م “.
وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نصائح لمنسوبات الوزارة العاملات في خدمة الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444 ه.
6- بعد يومين من الخسائر.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل
ارتفعت، اليوم الجمعة، أسعار النفط، وسط انتعاش المعنويات نتيجة لإقرار مشروع قانون سقف الدين الأمريكي. المزيد من هنا
7- إليك طريقة اكتشافه.. تحذير لمستخدمي “واتساب” من هذا الرابط
حذر مستخدمون لتطبيق المراسلات المشفرة “واتساب” من رابط يتم إرساله ويؤدي إلى تعطل عمل التطبيق. التفاصيل من هنا
تعرض موقع التغريدات القصيرة “تويتر” لعطل مفاجئ، اليوم الجمعة، كما أبلغ بذلك عدد من المستخدمين. تفاصيل من هنا
9- ميزة جديدة “أمازون برايم”.. خدمة اتصال منخفضة التكلفة للعملاء
تدرس شركة أمازون، تقديم خدمة اتصال خلوي منخفضة التكلفة، أو ربما مجاني على مستوى الولايات المتحدة لأعضاء “أمازون برايم”. تفاصيل من هنا
10- خطيب المسجد الحرام: تقربوا لربكم بالطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات (فيديو)
قال خطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ بندر بليلة، إن من أسباب محبة الله لعبده هو التقرب له سبحانه بالطاعات من فرائض ومستحبات. تفاصيل من هنا