أهم 10.. حقيقة إيقاف “حساب المواطن” ومبادرة جديدة لإنجاد وتحذير من “واتساب”

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

1- توضيح مهم بخصوص صرف هذه الدفعة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي

أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحًا مهمًا بخصوص صرف الدفعة غير المحتسبة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي. التفاصيل من هنا