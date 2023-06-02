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الحملات مستمرة.. إحباط تهريب كميات من المخدرات وضبط مهربيها بعدة مناطق
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الحملات مستمرة.. إحباط تهريب كميات من المخدرات وضبط مهربيها بعدة مناطق

الحملات مستمرة.. إحباط تهريب كميات من المخدرات وضبط مهربيها بعدة مناطق

الحملات مستمرة.. إحباط تهريب كميات من المخدرات وضبط مهربيها بعدة مناطق
١٢:٣٤:١٠ ص، السبت، ١٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لحملة مكافحة المخدرات والسموم والقبض على مهربيها ومروجيها، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها أحبطت تهريب كميات من المخدرات بعدة مناطق.

وقبضت شرطة منطقة الجوف على 3 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة القريات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ضبط شخصين في تبوك لترويجهما مادة الحشيش

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إحباطُ تهريبَ 525 كيلوجرامًا من نبات القات المخدِّر

وأحبطَت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريبَ 525 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات والقبض على مهربيها ومروجيها.

كما ألقت شرطة محافظة جدة القبض على (4) مقيمين لترويجهم (4.4) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبار السعودية اليوم القات القريات جازان حرس الحدود مادة الإمفيتامين مخدر الحشيش مكافحة المخدرات

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