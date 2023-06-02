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التعليم تكشف عن إجراءات تعديل الرغبات للقبول بالصف الأول الابتدائي

التعليم تكشف عن إجراءات تعديل الرغبات للقبول بالصف الأول الابتدائي

التعليم تكشف عن إجراءات تعديل الرغبات للقبول بالصف الأول الابتدائي
١٠:١٩:٢٣ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل أولياء الأمور للتعديل على الرغبات الخاصة بطلاب الصف الأول الابتدائي 1445 هـ الذين جرى قبولهم بالمدارس الحكومية مؤخرًا.

وتتيح الوزارة الاعتراض تعديل الرغبات من خلال إجراء الخطوات التالية:

-الضغط على إعادة الطلب واختيار 5رغبات كحد أقصى.

-ستظهر لك المدارس التي يوجد بها شواغر فقط.

-إذا لم يتم قبول الطلب الجديد فلن تخسر مقعدك السابق.

-في حال الانسحاب ستخسر مقعدك ويمكنك التسجيل عن طريق نظام نور بداية من ٢٢ ذي القعدة.

-سيتم إتاحة تقديم طلب نقل عبر نظام نور لاحقًا.

3 أيام لتعديل الرغبات 

ويستمر ذلك خلال الفترة من 16 وحتى 19 من شهر ذي القعدة قيل بدء تسجيل الطلاب في المدارس الأهلية ومدارس تحفيظ القرآن.

ويستفيد من ذلك أولياء الأمور واجهوا مشكلة قبول أبنائهم في مدارس بعيدة عن عنوان السكن الخاص بهم، إذ يمكن لهؤلاء التعديل على الرغبات لتقريب المسافة وقبول أبنائهم في مدارس قريبة منهم.

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن ظهور نتائج قبول طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 هـ الذين جرى تسجيلهم في المدارس الحكومية مؤخرًا.

ويمكن لولي الأمر التعديل على الرغبات المسجلة بالفعل وإرسال الطلب، وسوف يتم النظر في الطلب على أن يكون القبول أو الرفض بحسب مدى توافر اماكن شاعرة في المدارس التي يرغب الطالب في التحويل إليها وكذلك عدد المتقدمين والأولوية.

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