نظارات الواقع الافتراضي تدخل “أبل” سباق “الميتافيرس”
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أعلنت شركة أبل انضمامها إلى سباق الميتافيرس باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.
وتعلن أبل عن تلك النظارات في مؤتمر يعقد في 5 يونيو الجاري.
خصائص النظارة
ومن الخصائص المهمة في تلك النظارات ما يلي:
1- شاشتان من نوع أوليد بدقة ٤٠٠٠ بكسل لكل بوصة وسطوع ٥٠٠ .
2- ستجعل من يرتديها يشعر وكأنه في عوامل افتراضية أكثر إقناعا
3- ستتميز بنظام ثلاثي الأبعاد لاستخدامها في نظام التشغيل الخاصة بها.
4- تستخدم أكثر من ١٠ كاميرات لقراءة إيماءات اليدين وحركات العينيين وتستخدم كذلك للتحكم في التطبيقات.
منتجات أبل
بذكر أن جميع منتجات شركة أبل – بخلاف الساعة الذكية ونظارة الواقع الافتراضي – تشارك فيها شركات أخرى سواء فيما يخص قطع المنتج أو تجميعه.
مميزات النظارة
وبحسب المختص التقني “مينج – تشي كيو “، فإن بعض المعلومات متاحة عن النظارة وهي كالتالي:
1- التكلفة المرتفعة حيث يمكن أن تصل إلى 3000 دولار.
2- ستدعم عدسات من نوع micro- OLED بدقة 4K الفائقة.
3- شرائح M2 المتطورة، التي تتيحها أبل لأجهزتها المتقدمة من الحواسيب والهواتف الذكية.
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#انفوجرافيك | "أبل" تنضم إلى سباق "الميتافيرس" باستخدام نظارات الواقع الافتراضي
ستباع بنحو 3 آلاف دولارhttps://t.co/LH15MOnh09 pic.twitter.com/wSD52Uve1y
— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) June 2, 2023