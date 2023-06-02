نظارات الواقع الافتراضي تدخل “أبل” سباق “الميتافيرس”

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أعلنت شركة أبل انضمامها إلى سباق الميتافيرس باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

وتعلن أبل عن تلك النظارات في مؤتمر يعقد في 5 يونيو الجاري.

خصائص النظارة

ومن الخصائص المهمة في تلك النظارات ما يلي:

1- شاشتان من نوع أوليد بدقة ٤٠٠٠ بكسل لكل بوصة وسطوع ٥٠٠ .

2- ستجعل من يرتديها يشعر وكأنه في عوامل افتراضية أكثر إقناعا

3- ستتميز بنظام ثلاثي الأبعاد لاستخدامها في نظام التشغيل الخاصة بها.

4- تستخدم أكثر من ١٠ كاميرات لقراءة إيماءات اليدين وحركات العينيين وتستخدم كذلك للتحكم في التطبيقات.

منتجات أبل

بذكر أن جميع منتجات شركة أبل – بخلاف الساعة الذكية ونظارة الواقع الافتراضي – تشارك فيها شركات أخرى سواء فيما يخص قطع المنتج أو تجميعه.

مميزات النظارة

وبحسب المختص التقني “مينج – تشي كيو “، فإن بعض المعلومات متاحة عن النظارة وهي كالتالي:

1- التكلفة المرتفعة حيث يمكن أن تصل إلى 3000 دولار.

2- ستدعم عدسات من نوع micro- OLED بدقة 4K الفائقة.

3- شرائح M2 المتطورة، التي تتيحها أبل لأجهزتها المتقدمة من الحواسيب والهواتف الذكية.

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