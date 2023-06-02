“إنجاد” تطلق مبادرة للبحث عن 100 مفقود و10 آلاف عالق بالصحراء

تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ “إنجاد”، عن انطلاق حملة “أنقذني” وهي مبادرة للبحث عن المفقودين في الصحراء ومساعدة العالقين في الرمال والطين.

ودع على حسابه في “تويتر، للمساهمة في الحملة من خلال المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” في حملة “أنقذني”.

البحث عن ١٠٠ مفقود ومساعدة ١٠ آلاف عالق

وبين أن مبادرة للبحث عن المفقودين في الصحراء ومساعدة العالقين في الرمال والطين، تستهدف البحث عن ما يزيد عن ١٠٠ مفقود ومساعدة ١٠ آلاف عالق في الصحراء خلال ستة أشهر.

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وأكد أن ذلك من خلال البحث بالطيران الشراعي وطائرات الدرون والمركبات ذات الدفع الرباعي المجهزة بالوسائل والأدوات الاحترافية وتأمين الإعاشة والوقود، وذلك بتكلفة 104آلاف ريال.

ارتفاع عدد البلاغات

في سياق متصل، ارتفع عدد البلاغات بشأن عدد الأشخاص المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر مارس الجاري إلى 22 مفقودًا، وفق ما أعلن فريق “إنجاد”.

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وبلغ عدد الوفيات من بين المفقودين 4 وفيات، فيما يتواصل البحث عن 5 مفقودين آخرين، وعثر على 14 بصحة جيدة، علمًا بأن الشخص المفقود في سيول نجران الأخيرة خارج قائمة البلاغات.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد البلاغات بشأن السيارات العالقة بالأودية والصحاري، إلى 1624 بلاغًا، بمعدل 81 بلاغًا في اليوم الواحد.