ميزة جديدة “أمازون برايم”.. خدمة اتصال منخفضة التكلفة للعملاء

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تدرس شركة أمازون، تقديم خدمة اتصال خلوي منخفضة التكلفة، أو ربما مجاني على مستوى الولايات المتحدة لأعضاء “أمازون برايم”.

وتجري الشركة محادثات مع شركات الاتصالات اللاسلكية حول إمكانية تقديم خطة لاسلكية رئيسية، يمكن أن تتراوح من 0 دولار إلى 10 دولارات شهريًا لأعضاء أمازون برايم، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج”.

وفقُا للتقرير، فقد شاركت شركات، تي موبايل، فيريزون، وديش، في المحادثات، على الرغم من أن الفكرة قد تستغرق شهورًا لإطلاقها، ومن الممكن أن تفشل.

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ما هو أمازون برايم‏؟

وأمازون برايم‏ هو برنامج اشتراك مدفوع من شركة أمازون يمنح المستخدمين حق الوصول إلى خدمات إضافية غير متوفرة أو متوفرة بشكل استثنائي عن عملاء أمازون العاديين.

وتشمل الخدمات توصيل الموسيقى والفيديو خلال يوم واحد أو يومين. في يناير 2020، أفادت أمازون أن برايم لديها أكثر من 150 مليون مشترك حول العالم.

وقال برادلي ماتينجر المتحدث باسم “أمازون”: “نحن نستكشف دائمًا إضافة المزيد من الفوائد لأعضاء برايم، ولكن ليس لدينا خطط لإضافة خدمة اتصال خلوي في هذا الوقت”.

وقال متحدث باسم شركة الاتصالات تي موبايل، “تعد أمازون شريكًا رائعًا لشركة تي موبايل في العديد من المجالات، ونحن مهتمون دائمًا بالعمل بشكل وثيق مع شركائنا بطرق جديدة”.

وأضاف، “مع ذلك، نحن لسنا في مناقشات حول إدراج خدمة الاتصال الخلوي لدينا في خدمة أمازون برايم، كما قالت لنا أمازون إنهم ليس لديهم خطط لإضافة هذه الخدمة”.

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تطور مهم في الاتصالات اللاسلكية

وإذا انتهى الأمر بإطلاق مثل هذه الخدمة، فسيكون ذلك تطوًرا مهمًا في صناعة الاتصالات اللاسلكية، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

إذ تعتبر شركة أمازون موزعًا معروفًا ولديها الصبر والقدرة على إنفاق مبالغ طائلة من المال للحصول على حصة في السوق، وشركات الاتصالات اللاسلكية سوف تقيم الفرص المتاحة من هذه الصفقة وفرصة لتنمية قاعدة عملائها.

وتهدف أمازون من ذلك إلى الحفاظ على المشتركين الحاليين في خدمة برايم عبر إضافة مميزات لهم، وهو ما سيمكن الشركة من رفع سعر الاشتراك، لتكرار ما فعلته في عام 2022، عندما رفعت الاشتراك السنوي من 119 دولارًا إلى 139 دولارًا.