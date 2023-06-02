أمانة مكة تُعلن طرح فرص استثمارية لتشغيل وصيانة معارض تجارية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة متمثلة في الإدارة العامة للاستثمار عن طرح فرص استثمارية إنشاء وتشغيل وصيانة معارض تجارية.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الفرص الاستثمارية تشمل تشغيل وصيانة معارض تجارية بموقع مبنى وكالة الخدمات في طريق “إبراهيم الخليل – حي الكعكية”.

وأضافت أن المساحة 102 متر، قيمة كراسة الشروط 5 آلاف ريال، ومدة العقد 25 سنة،

وأن آخر موعد للتقديم 25 /7/ 2023، وتاريخ فتح المظاريف 25 /7/ 2023.

3 فرص استثمارية بمخططات ولي العهد بمكة المكرمة

وقبل أيام ،أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، عن طرح فرص متنوعة في مجالات الأنشطة التجارية والصناعية في مواقع مميزة بمخططات ولي العهد بمكة المكرمة.

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وذلك بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعددة لأهالي وزاور العاصمة المقدسة.

وتضمَّنت الفرص الاستثمارية، إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع مستودعات ومجمع سكني للعمال جنوب مكة المكرمة.

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ودعت أمانة العاصمة المقدسة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية،

إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على هذا الرابط.

من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًا،

ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل ماب.