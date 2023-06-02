الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
وفاة شخص في عسير بعد تعرضه لصاعقة رعدية
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وفاة شخص في عسير بعد تعرضه لصاعقة رعدية

وفاة شخص في عسير بعد تعرضه لصاعقة رعدية

وفاة شخص في عسير بعد تعرضه لصاعقة رعدية
٠٩:٢٥:٠٠ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت فضائية “العربية” بوفاة شخص في منطقة عسير بعد تعرضه للإصابة بصاعقة رعدية.

يأتي هذا فيما تشهد حالة الطقس بالمملكة، استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية إلى حد السيول على عدد من المناطق.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويتوقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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