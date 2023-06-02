“الأولى عالميا في الترابط”.. 5 إنجازات لـ “هيئة الطرق” لاستقبال موسم الحج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن جاهزية شبكة الطرق كافة لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك بعد تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة التي تضمن جاهزية شبكة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة.

وعملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية وعلى مدار الأشهر الماضية على مسح جميع الطرق المؤدية للمشاعر من 11 منفذا حدوديا.

كما قامت بصيانة أكثر من 7000 كم باستخدام أحدث التقنيات المتعلقة بالصيانة والمسح والتقييم.

5 أهداف للمنظومة

وعملت منظومة النقل على تنفيذ العديد من الأعمال التي تضمن سلامة ضيوف الرحمن، ومنها ما يلي:

1- إزالة أكثر من 40 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية على حرم الطريق.

2- إصلاح فواصل التمدد بإجمالي 124 ألف متر طولي.

3- تنفيذ الحواجز الخرسانية والمعدنية بطول 9 آلاف كم.

4- تنفيذ الدهانات الأرضية بحوالي 600 كم على الطرق المؤدية للمشاعر.

5- تركيب أكثر من 2400 لوحة إرشادية وتحذيرية، إضافة لتمهيد 5000 كم من الطرق الترابية.

وبهدف توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن؛ وفرت المنظومة أكثر من 300 مراقب على الطرق، والعديد من الفرق الميدانية وفرق الطوارئ على شبكة الطرق وعلى مدار الـ24 ساعة.

يذكر أن المملكة تمتلك شبكة طرق ضخمة، تعد من خلالها الأولى عالمياً على مستوى ترابط شبكة الطرق وفقاً للبنك الدولي.

وتسهم هذه الشبكة في تعزيز ترابط المشاعر المقدسة، وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى المشاعر.

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