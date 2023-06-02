إليك طريقة اكتشافه.. تحذير لمستخدمي “واتساب” من هذا الرابط

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حذر مستخدمون لتطبيق المراسلات المشفرة “واتساب” من رابط يتم إرساله ويؤدي إلى تعطل عمل التطبيق.

وعادةً ما ينقل عنوان الرابط – wa.me/settings – المستخدمين إلى صفحة إعدادات “واتساب”. لكن عندما يتم إرساله في دردشة فردية أو جماعية، فإنه يعطل “واتساب” ويجبر المستخدمين على إعادة فتح التطبيق دون سبب واضح.

وعند إعادة تشغيل التطبيق، يبدو أنه يعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، ما لم يحاول المستخدمون فتح الدردشة التي تحتوي على الرابط.

مشكلة لهواتف أندرويد فقط

وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” فإن الخطأ المزعج يمثل مشكلة لهواتف “أندرويد” فقط، دون أن تتأثر أن تطبيقات “آي أو إس” وتطبيقات سطح المكتب بذلك.

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لذلك قد يضطر أي من مستخدمي “أندرويد” الذين يواجهون ذلك إلى استخدام إصدار سطح المكتب من “واتساب” لحذف الرسالة التي تحتوي على الرابط.

بدلاً من ذلك، يمكن للمتضررين أن يطلبوا من شريكهم أو شركائهم في الدردشة حذف الرسالة، لكنهم قد لايتمكنون من القيام بذلك إلا إذا كانوا لايستخدمون “واتساب” على “أندرويد”.

كيف تم اكتشاف الخطا؟

رصد أحد مستخدي تويتر الخطأ، وأبلغ به موقع “أندرويد أوثيرتي”. قال: “لاترسل هذه الرسالة إلى أي شخص يدردش وإلا فإنه سيتعطل واتساب (حدث فقط في أندرويد)”، متابعًا: “إذا أرسلته بالفعل أكثر من (كذا)، فاستخدم واتساب على الويب أو تطبيق سطح المكتب لحذف هذا”.

قال مستخدم آخر على “تويتر”، إن “الأشخاص الطفوليين” على واتساب يرسلون عنوان URL لمحادثات جماعية للتسبب عمدًا في مشاكل لزملائهم المستخدمين على أجهزة أندرويد”.

تواصلت صحيفة “ديلي ميل” مع شركة “ميتا”، المالكة لتطبيق “واتساب” للتعليق.

يأتي ذلك في أعقاب أنباء عن اعتزام “واتساتب” تطوير إعداداته ليسمح لمستخدميه بإرسال رسائل إلى أشخاص بدون رقم هاتف.

وفقًا لموقع التسريب “وابيتا إنفو”، فإن الميزة قيد التطوير حاليًا وستتوفر في التحديث المستقبلي للتطبيق.

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