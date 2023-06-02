شاهد.. قوة اندفاع السيل الكبير شمال الطائف مع غزارة أمطار حائل

تواصل – فريق التحرير:

استمرار للحالة المطرية والطقس المتقلب، جرت اليوم السيول كالأنهار وأندفع السيل الكبير بقوة شمال الطائف بالتزامن مع أمطار حائل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت منطقة حائل لأمطار غزيرة، مع اندفاع قوي للسيل الكبير شمال الطائف بمنطقة مكة.

رياح مغبرة على الرياض وأمطارًا على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

اندفاع قوي ل سيول السيل الكبير شمال #الطايف_الان قبل مغرب الجمعة ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٤ pic.twitter.com/dbdo5I5aI4 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 2, 2023

أمطار وسيول وزخات من البرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

سحب ممطرة ورياح مغبرة على 6 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

شعيب الملاح جنوب #حايل الان س ٨.٠٠ م الجمعة ١٢ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة سعد الغازي pic.twitter.com/QHVNjOwnh6 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 2, 2023

رياح وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الشرقية

ويتوقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

سيول طريق المعرش الثماميه جنوب غرب #حايل قبيل مغرب اليوم الجمعه ١٤٤٤/١١/١٣

عضو المجموعة نواف البشري pic.twitter.com/K0o76O47k9 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 2, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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