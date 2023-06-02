“الدفاع المدني”: 4 طرق للوقاية من حوادث المسابح

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مديرية الدفاع المدني عن طرق الوقاية من حوادث المسابح.

4 طرق للوقاية

وأوضحت أن هناك 4 طرق للوقاية وهي ما يلي:

1- توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة وعمل أرضية مانعة للانزلاق على الحواف.

2- وصول السلالم إلى قاع المسبح بكل الأركان لتسهيل صعود ونزول الأشخاص.

3- عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم.

4- ينصح بوجود أجهزة إنذار المسبح للتنبيه والإنذار عند سقوط جسم في حوض المسبح.

الحذر من حوادث المسابح

في وقت سابق اليوم، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

كما دعت إلى عدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة يقتربون منها، واتباع إرشادات السلامة. والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

الدفاع المدني

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة.

كما طالب بووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، وينصح بوجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح .

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