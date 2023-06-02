الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الزكاة والضريبة” تحبط تهريب 100 كيلو حشيش في “الربع الخالي”.. وتكشف طريقة العثور عليها
توضيح هام بشأن أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات
مختص: التغييرات الجديدة في قواعد شؤون العاملين تشمل الجميع حتى الوزير (فيديو)
وحالات اختناق.. إصابة 11 فلسطينيًا خلال اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية
عاجل.. وظائف شاغرة⁩ في هذه الجهة الرسمية المهمة بالرياض
القبض على مواطن بالطائف لظهوره في محتوى مرئي يرتكب هذا الفعل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الزكاة والضريبة” تحبط تهريب 100 كيلو حشيش في “الربع الخالي”.. وتكشف طريقة العثور عليها

“الزكاة والضريبة” تحبط تهريب 100 كيلو حشيش في “الربع الخالي”.. وتكشف طريقة العثور عليها

“الزكاة والضريبة” تحبط تهريب 100 كيلو حشيش في “الربع الخالي”.. وتكشف طريقة العثور عليها
٠٨:٤٧:٠٧ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ “الربع الخالي” محاولة تهريب أكثر من 100 كيلوجرام من الحشيش.

وأوضحت الهيئة أنه تم العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وأشارت إلى أنه عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. وذلك بإخفاء “الحشيش” داخل أرضية المركبة، وفي تجاويف الأبواب الأمامية والخلفية.

إحكام الرقابة الجمركية

وشددت على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب.

وقالت إن ذلك يأتي تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات. وذلك بالتنسيق والتعاون المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa والرقم الدولي 00966114208417.

وأكدت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

اقرأ أيضا:

الزكاة والضريبة تعلن عقد مزاد علني بميناء ضباء

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الزكاة الزكاة والضريبة السعودية هيئة الزكاة

مواد ذات صلة

المزيد
مغردون: فقدان طالبة أثناء عودتها من مدرسة بالدمام

مغردون: فقدان طالبة أثناء عودتها من مدرسة بالدمام

٠٩:٤٨ ص، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦
واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

١٢:٥٢ ص، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
«أمانة الأحساء» تشرع في إبعاد حظائر الإبل السائبة بحي «الغسانية»

«أمانة الأحساء» تشرع في إبعاد حظائر الإبل السائبة بحي «الغسانية»

٠١:٣٢ م، الأثنين، ١٩ يونيو ٢٠١٧
خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن بيانات المعلمين في المدرسة

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن بيانات المعلمين في المدرسة

٠٧:٢٧ ص، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *