“الزكاة والضريبة” تحبط تهريب 100 كيلو حشيش في “الربع الخالي”.. وتكشف طريقة العثور عليها

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” في منفذ “الربع الخالي” محاولة تهريب أكثر من 100 كيلوجرام من الحشيش.

وأوضحت الهيئة أنه تم العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

وأشارت إلى أنه عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. وذلك بإخفاء “الحشيش” داخل أرضية المركبة، وفي تجاويف الأبواب الأمامية والخلفية.

إحكام الرقابة الجمركية

وشددت على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب.

وقالت إن ذلك يأتي تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات. وذلك بالتنسيق والتعاون المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa والرقم الدولي 00966114208417.

وأكدت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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