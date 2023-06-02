عاجل.. وظائف شاغرة⁩ في هذه الجهة الرسمية المهمة بالرياض

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أعلن حساب السفارة الأمريكية في الرياض عن وظائف شاغرة في السفارة والقنصليات بجدة والظهران.

وأوضح أنه يتم التقديم عبر الرابط التالي اضغط هنا

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وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة،أصدرت سابقا بيانًا عاجلًا حول ارتفاع أسعار بعض التأشيرات.

الرسوم سترتفع اعتبارًا من 30 مايو المقبل

وأوضحت على موقعها الرسمي، أن الرسوم المرتبطة بطلب تأشيرة الولايات المتحدة لغير المهاجرين “NIV”، سترتفع اعتبارًا من 30 مايو 2023.

وأكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة لكل من المسافرين المهاجرين والمسافرين من غير المهاجرين.

لائحة نهائية بشأن الزيادات

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية نشرت لائحة نهائية بشأن الزيادات في رسوم ترويج طلبات تأشيرة دخول لغير المهاجرين (NIV)،

وبطاقة عبور الحدود (BCC) للمواطنين المكسيكيين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر.

وتم نشر هذه الزيادة في السجل الفيدرالي بتاريخ 28 أذار/مارس 2023 وستكون سارية المفعول بتاريخ 30 مايو 2023.

زيادة رسوم تأشيرات الزيارة للأعمال التجارية

وأضافت أن رسوم تأشيرات الزيارة للأعمال التجارية، وكذلك غيرها من التي لا تستند إلى طلب تأشيرة الدخول لغير المهاجرين،

مثل تأشيرة دخول الطلاب وتأشيرة دخول زائر التبادل، ستزداد من 160 دولارًا إلى 185 دولارًا.

ونوهت إلى ازدياد رسوم تأشيرات معينة التي تستد إلى الطلبات من غير المهاجرين للعمال المؤقتين (فئات H, L, O, P, Q وكذلك R) من 190 دولارا إلى 205 دولارا.