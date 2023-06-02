القبض على مواطن بالطائف لظهوره في محتوى مرئي يرتكب هذا الفعل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة الطائف القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي وهو يحاول الاعتداء على آخر في مكان عام.

وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأضافت أنه يجرى القبض على من وثق ونشر الفيديو.

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للأمن العام، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر.

مهلة السماح لترخيص الأسلحة

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”: “بادر ورخص سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ”.

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وفي وقت سابق، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض ، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر.

وشملت الخدمات المدشنة: 1- خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد) 2- التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد) 3- نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد) 4- التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة) 5- إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد) 6- إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال – تم) 7- تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال – بوابة أمن).

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