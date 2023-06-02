العالم في أسبوع.. أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج والتقويم الدراسي ووحدات سكنية جديدة بالرياض

تواصل – فريق التحرير :

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً: محليًا

أعلن رئيس شؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، أن المملكة قررت إطلاق عن الخطة التشغيلية لموسم الحج والتي تعد الأكبر في تاريخها.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن عدد سكان المملكة بلغ 32.175.224 نسمة،جاء ذلك وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022م التي نشرتها الهيئة على موقع التعداد.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

حددت وزارة التعليم، موعد انطلاق ونهاية العام الدراسي المقبل لعام 1445هـ – 2023م.،فضلاً عن عدد أيام الدراسة والإجازات التي سيحصل عليها الطلاب.

اختتمَ رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ثلاثَ تجارب تعليمية توعوية في أثناء رحلتهم في محطة الفضاء الدولية.

كشفت وزارة التعليم عن خطوات التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين، بالتزامن مع بدء تلقي طلبات النقل اليوم الأربعاء.

أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، توقيف تسعة متهمين باختطاف المواطن السعودي المختطف، مشاري المطيري.

طرحت الشركة الوطنية للإسكان، وحدات سكنية تبدأ من 250 ألف ريال في ضاحية خزام بالرياض.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره المواطن عبدالقادر آل معيلي، من قلب سوق الأغنام، يقول إن السوق يشهد انهيارًا في الأسعار.

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مقيمين من الجنسية الهندية في منطقة عسير لترويجهم 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

ثانيًا: دوليًا

أعلنت السلطات السودانية اليوم، تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى 15 يونيو باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية.

قالت وكالة الإعلام الروسية، أمس الأربعاء 31 مايو، إن مواطناً عراقياً يقاتل مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لقي حتفه في أوكرانيا.

أعلنت طهران اليوم السبت، إغلاق الحدود بين إيران وأفغانستان، وإيقاف حركة التبادل التجاري بين البلدين عبر حدود ميلك أفغانستان حتى إشعار آخر.

مر الكاتب البريطاني بول وليامز بتحولات فكرية دفعته إلى البحث في الإلحاد والمذاهب النصرانية، لكنه اكتشف فيها تناقضات كثيرة، لينتهي به الأمر إلى إعلان إسلامه، وهو الذي عرف بكراهيته له من قبل.