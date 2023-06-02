العالم في أسبوع.. أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج والتقويم الدراسي ووحدات سكنية جديدة بالرياض
تواصل – فريق التحرير :
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًا
الأكبر في التاريخ.. إطلاق خطة تشغيلية لاستقبال الأعداد المليونية لموسم الحج
أعلن رئيس شؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، أن المملكة قررت إطلاق عن الخطة التشغيلية لموسم الحج والتي تعد الأكبر في تاريخها.
“الإحصاء”: عدد سكان المملكة يتخطى 32 مليون نسمة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن عدد سكان المملكة بلغ 32.175.224 نسمة،جاء ذلك وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022م التي نشرتها الهيئة على موقع التعداد.
مجلس الوزراء يوافق على التقويم الدراسي للعام 1445هـ والقواعد المنظمة له
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.
3 فصول و128 يوما إجازة.. موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد
حددت وزارة التعليم، موعد انطلاق ونهاية العام الدراسي المقبل لعام 1445هـ – 2023م.،فضلاً عن عدد أيام الدراسة والإجازات التي سيحصل عليها الطلاب.
استمرت 3 أيام.. رائدا الفضاء يختتمان التجاربَ العلميةَ بمشاركة آلاف الطلاب في 47 موقعًا
اختتمَ رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ثلاثَ تجارب تعليمية توعوية في أثناء رحلتهم في محطة الفضاء الدولية.
“التعليم” توضح خطوات النقل الداخلي للمعلمين
كشفت وزارة التعليم عن خطوات التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين، بالتزامن مع بدء تلقي طلبات النقل اليوم الأربعاء.
مفاجأة حول الجهة التي تقف وراء اختطاف المواطن مشاري المطيري في لبنان
أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، توقيف تسعة متهمين باختطاف المواطن السعودي المختطف، مشاري المطيري.
بشرى سارة.. وحدات سكنية جديدة بالرياض
طرحت الشركة الوطنية للإسكان، وحدات سكنية تبدأ من 250 ألف ريال في ضاحية خزام بالرياض.
انهيار أسعار الأغنام بشكل مفاجئ في سوق جدة.. تعرف على السبب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره المواطن عبدالقادر آل معيلي، من قلب سوق الأغنام، يقول إن السوق يشهد انهيارًا في الأسعار.
بالتفاصيل.. إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة في عسير والربع الخالي
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مقيمين من الجنسية الهندية في منطقة عسير لترويجهم 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
ثانيًا: دوليًا
تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان حتى 15 يونيو باستثناء هذا الأمر
أعلنت السلطات السودانية اليوم، تمديد إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى 15 يونيو باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية.
فاغنر تعلن مقتل أول عربي في صفوفها بأوكرانيا.. ما جنسيته؟
قالت وكالة الإعلام الروسية، أمس الأربعاء 31 مايو، إن مواطناً عراقياً يقاتل مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لقي حتفه في أوكرانيا.
اشتباكات مسلحة بين إيران وطالبان على الحدود.. وطهران تعلن عن قتلى
أعلنت طهران اليوم السبت، إغلاق الحدود بين إيران وأفغانستان، وإيقاف حركة التبادل التجاري بين البلدين عبر حدود ميلك أفغانستان حتى إشعار آخر.
الكاتب بول ويليامز يكشف سر تحوله من الإلحاد إلى الإسلام
مر الكاتب البريطاني بول وليامز بتحولات فكرية دفعته إلى البحث في الإلحاد والمذاهب النصرانية، لكنه اكتشف فيها تناقضات كثيرة، لينتهي به الأمر إلى إعلان إسلامه، وهو الذي عرف بكراهيته له من قبل.