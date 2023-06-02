شاهد.. جريان السيول نتيجة غزارة الأمطار على الحريق والأفلاج بالرياض

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استمرارا للحالة المطرية الصيفية السابعة عشر، جرت اليوم السيول كالأنهار نتيجة تساقط أمطار غزيرة على الحريق والافلاج ومحافظات الرياض.

غرب البديع جنوب #الافلاج الان س ٥.٤٥ م الجمعة ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضوالمجموعة عبدالله مشعي ال ظافر pic.twitter.com/8DXwUcnsKn — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 2, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات الحريق والافلاج بمنطقة الرياض للسيول جارية وأمطار غزيرة.

رياح مغبرة على الرياض وأمطارًا على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وزخات من البرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

الكمعية ب #الحريق عصر اليوم الجمعة ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٤

📷 عبدالعزيز ال معدي pic.twitter.com/e0qpLPrwn6 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 2, 2023

سحب ممطرة ورياح مغبرة على 6 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الشرقية

ويتوقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

شلالات شعيب العدوة ب نعام في #الحريق الان س ٦.٠٠ م الجمعة ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة متابع برق سعودالعثمان pic.twitter.com/4bXAi4Ahyv — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 2, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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