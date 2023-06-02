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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية
٠٧:١٥:٣٣ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة “بريكس” بمدينة كيب تاون في جمهورية جنوب أفريقيا.

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

 وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

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آفاق إيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف

 وعبّر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

 حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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