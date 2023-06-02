“سدايا” تطلق برنامج تطوير قيادات التقنية والبيانات بالقطاعات الحكومية

تواصل – واس:

أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أنها تطلق الأحد المقبل المرحلة الأولى من برنامج الحوسبة السحابية.

تطوير 150 من قادة التحول الرقمي

وأوضحت أن القرار يهدف إلى تطوير 150 من قادة التحول الرقمي ومديري تقنية المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية بالمملكة.

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البرنامج يستمر عشرة أيام بمدينة الرياض

ويهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة منظومة رقمية تمكن الجهات التي يعملون فيها من الابتكار في البيانات والذكاء الاصطناعي، وتستمر عشرة أيام بمدينة الرياض.

ويأتي هذا البرنامج في إطار دور سدايا نحو بناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية والأنظمة الإلكترونية، من خلال:

1 – بناء الخبرات والقدرات الوطنية المختصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي واعتماد المعايير المهنية.

2 – بناء المقاييس والاختبارات المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات وتنفيذها.

3 – تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها.

وكيفية التعامل معها وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومتابعة الالتزام بها وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

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دعم ولي العهد

ويؤكد هذا البرنامج ما تحظى به “سدايا” من دعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وذلك لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.

مع رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.

وكانت “سدايا” قد وقعت في القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية في شهر سبتمبر 2022 مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الوطنية لتعزيز دور خدمات الحوسبة السحابية والتحوّل الرقمي في المملكة.

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توحيد الجهود في سبيل تحقيق التحوّل الرقمي

إضافة إلى توحيد الجهود في سبيل تحقيق التحوّل الرقمي، وتبنّي مفهوم الحوسبة السحابية على نطاق أوسع في المملكة بعد أن شهد التحوّل الرقمي في مجال الحوسبة السحابية تغييرًا للمفاهيم حولها.

كما سعت من خلال هذه الشراكة إلى تأسيس برامج للتدريب تدعم فرص صقل مهارات الكوادر العاملة في “سدايا”، وكوادر الجهات الحكومية في المملكة.