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توضيح هام بشأن أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات

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توضيح هام بشأن أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات

توضيح هام بشأن أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات

توضيح هام بشأن أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات
٠٨:٢٢:٢٥ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب الميدان التعليمي عن السماح لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية بتحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.

في وقت سابق كشفت وزارة التعليم أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعاً دراسيً.

180 يومًا دراسيًا و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة

وأوضحت أن ذلك يكون  بواقع 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي.

إلى جانب 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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موعد بداية الفصل الدراسي الأول

وبينت أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

بدء الفصل الدراسي الثالث

 إضافةً إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التعليم السعودية الفصول الثلاثة المملكة وزارة التعليم

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