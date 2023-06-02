الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
القبض على مواطن بالطائف لظهوره في محتوى مرئي يرتكب هذا الفعل
شاهد.. جريان السيول نتيجة غزارة الأمطار على الحريق والأفلاج بالرياض
“حساب المواطن” يوضح حقيقة إيقاف التسجيل بالبرنامج ومدى استمراريته
وزير الشؤون الإسلامية يُوصي بالابتعاد عن جفاف المعاملة مع الحجاج
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية
“سدايا” تطلق برنامج تطوير قيادات التقنية والبيانات بالقطاعات الحكومية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حتى لا يتعرض أولادك للخطر.. تحذير مهم من “الدفاع المدني”

حتى لا يتعرض أولادك للخطر.. تحذير مهم من “الدفاع المدني”

حتى لا يتعرض أولادك للخطر.. تحذير مهم من “الدفاع المدني”
٠٧:١٤:٢٨ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

كما دعت إلى عدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة يقتربون منها، واتباع إرشادات السلامة. والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

الدفاع المدني

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة.

كما طالب بووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، وينصح بوجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح .

في وقت سابق من اليوم، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 1 صباح يوم السبت.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة المدينة المنورة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة المدينة حتى صباح الغد.

وأضافت أن الحالة المتوقعة تشمل “المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع”.

وأنها تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد السبت.

اقرأ أيضًا:

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على المدينة حتى الـ 1 من صباح الغد

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدفاع المدني السعودية المملكة مديرية الدفاع المدني

مواد ذات صلة

المزيد
إصابة طلاب ابتدائي في حادث تصادم «باص» على الدائري الجنوبي بالرياض (فيديو)

إصابة طلاب ابتدائي في حادث تصادم «باص» على الدائري الجنوبي بالرياض (فيديو)

٠٩:٥٠ ص، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦
تعرف على السفير الروسي المقتول في تركيا

تعرف على السفير الروسي المقتول في تركيا

١٠:٢٤ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦
العثور على طفل لقيط أمام مركز صحي بالقنفذة

العثور على طفل لقيط أمام مركز صحي بالقنفذة

١٠:٤٥ م، الأثنين، ١٨ يناير ٢٠١٦
الانتهاء من نظام «الإنذار المبكر» في جميع المناطق الحضارية بالمملكة

الانتهاء من نظام «الإنذار المبكر» في جميع المناطق الحضارية بالمملكة

٠٥:٢١ م، الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *