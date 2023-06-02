حتى لا يتعرض أولادك للخطر.. تحذير مهم من “الدفاع المدني”

تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

كما دعت إلى عدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة يقتربون منها، واتباع إرشادات السلامة. والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

الدفاع المدني

وأهاب الدفاع المدني بضرورة توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة والأرضيات المانعة للانزلاق على الحواف، وعدم ترك الأطفال في أحواض السباحة.

كما طالب بووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم، وتركيب سلالم إلى قاع المسبح في الأركان لتسهيل صعود الأشخاص ونزولهم، وينصح بوجود أجهزة إنذار للتنبيه عند سقوط أي جسم في حوض المسبح .

في وقت سابق من اليوم، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 1 صباح يوم السبت.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة المدينة المنورة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة المدينة حتى صباح الغد.

وأضافت أن الحالة المتوقعة تشمل “المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع”.

وأنها تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد السبت.

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