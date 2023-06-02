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وزير الشؤون الإسلامية يُوصي بالابتعاد عن جفاف المعاملة مع الحجاج

وزير الشؤون الإسلامية يُوصي بالابتعاد عن جفاف المعاملة مع الحجاج

وزير الشؤون الإسلامية يُوصي بالابتعاد عن جفاف المعاملة مع الحجاج
٠٧:١٥:٣٩ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نصائح لمنسوبات الوزارة العاملات في خدمة الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444 ه.

وحثهن خلال اللقاء معهن على أن يحرصن على الأخلاق والكلمة الطيبة والتعامل الطيب مع الحجاج والمصليات، والابتعاد عن جفاف المعاملة.

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التعامل الطيب والأخلاق الفاضلة

ودعا إلى الحرص على التعامل الطيب والأخلاق الفاضلة وعكس صورة القناة السعودية الإيجابية التي تخدم دينها وقيادتها ووطنها، وتنفّذ توجيهات ولاة أمرها.

مشيرًا إلى أن أي تعامل لا يليق سينعكس على الوزارة كلها.

وطلب الوزير منهن عدم السكون على أي زميلة تخرب عملها مع الحجاج، قائلاً إن من تتعرض لظروف ما يمكنها أن تستأذن دون أي مشكلة.

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أكثر من 32 مليون خدمة توعوية وإرشادية

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، عبدالله العنزي، أن الوزارة أطلقت أكثر من 32 مليون خدمة توعوية وإرشادية ستقدم لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.

وقال العنزي لفضائية “الإخبارية”، إن الوزارة بدأت في تطبيق الخطة منذ بداية شهر ذي القعدة.

إذ بدأت العملية التوعية والإرشادية عبر منافذ وصالات استقبال الحجاج والمعتمرين، وذلك في:

– مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

– مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

– فضلاً عن المنافذ البرية والبحرية.

وأوضح أن الوزارة وفرت أكثر من 300 شاشة ومكتبة إلكترونية موزعة بصالات استقبال الحجاج.

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