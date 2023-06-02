توضيح مهم بخصوص صرف هذه الدفعة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحًا مهمًا بخصوص صرف الدفعة غير المحتسبة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.

صرف الدفعة غير المحتسبة من الضمان

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه عند دراسة الاعتراض أو الشكوى المالية والانتهاء إلى قبولها, يتم دراسة مدى استحقاق المستفيد للتعويض عن الدفعة غير المحتسبة.

صرف معاش الدفعة المعوض عنها

وأضاف أنه في حال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض فيتم صرف معاش الدفعة المعوض عنها في الدفعة التالية مباشرة.

حقيقة تأثير معاش الضمان على صرف دعم ساند

في الوقت نفسه، نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجود تعارض بين الحصول على دعم ساند ومعونة الضمان الاجتماعي.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الصدد: “معونة الضمان الاجتماعي لا تؤثر على صرف ساند”.

ماذا تعرف عن نظام ساند ؟

نظام “ساند” هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة عام 1435 هـ.

ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته.

وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى.

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ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

ويشمل نظام “ساند” كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

الضمان الاجتماعي

أما معاش الضمان الاجتماعي، فهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين و أموال هذا البرنامج من الزكاة.

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

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وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2 – كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.

3 – أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.

4 – أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.

5 – ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

6 – يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.

7 – ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.

* الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج:

1 – الأسر التي ليس لديها من يعولها.

2 – الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.

3 – المسنين وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.

4 – الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

5 – أسر المدمن والمسجون والغائب.

6 – الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.

7 – الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.

8 – المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.