4 وفيات جراء عاصفة ترابية ضربت مصر

تواصل – وكالات:

توفي 4 أشخاص، وأصيب 3 آخرون، جراء عاصفة ترابية مفاجئة تعرضت لها مصر يومي الخميس والجمعة، وفق حصيلة أولية غير رسمية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بـ”سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح على منزل بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية (شمال)، ووفاة صاحبه (73 عامًا) وإصابة نجله الطالب”.

كما لقى شخص آخر (61 عامًا)، مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثاني أثناء سيره بأحد شوارع مدينة القرين، بنطاق محافظة الشرقية (شمال)، بسبب الرياح.

وفاة امرأة بالإسماعيلية

ولقت امرأة (43 عامًا)، مصرعها في مركز مدينة فايد بالإسماعيلية، (شرقي البلاد) نتيجة سقوط سور من المنزل التي تقيم فيه عليها بسبب شدة الرياح.

ونقلت المرأة إلى المستشفى مصابة بجروح وكسور ونزيف داخلي مما تسبب في وفاتها.

إعلان الاستعداد القصوى بالمحافظات

والخميس، هبت عاصفة ترابية، على مختلف أنحاء مصر، قبل أن ترفع وزارة التنمية المحلية درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات.

وأعلنت الوزارة في بيان، أمس، “سقوط لوحة إعلانية على جسر أكتوبر بالعاصمة القاهرة بسبب الرياح مما تسبب في تحطم 3 سيارات ووفاة أحد المواطنين وإصابة 2 آخرين”.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، الخميس “استمرار نشاط الرياح المثير للرياح والأتربة حتى يوم الجمعة، على أن يكون هناك السبت تحسن في الأحوال الجوية”.

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