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“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على المدينة حتى الـ 1 من صباح الغد
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“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على المدينة حتى الـ 1 من صباح الغد

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على المدينة حتى الـ 1 من صباح الغد

“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على المدينة حتى الـ 1 من صباح الغد
٠٦:١٨:٤٥ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 1 صباح يوم السبت.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة المدينة المنورة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة المدينة حتى صباح الغد.

وأضافت أن الحالة المتوقعة تشمل “المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع”،

وأنها تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد السبت.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة،

وضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

رياح مغبرة على الرياض وأمطارًا على 11 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وزخات من البرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

سحب ممطرة ورياح مغبرة على 6 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

رياح وتدني في مدى الرؤية الأفقية على الشرقية

ويتوقع المركز نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الشرقية.

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الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة على الرياض وأمطارًا على 11 منطقة وسيولاً على 5

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