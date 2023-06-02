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“الخثلان” يوضح الفوائد الدنيوية للإكثار من الصلاة على النبي ﷺ (فيديو)
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“الخثلان” يوضح الفوائد الدنيوية للإكثار من الصلاة على النبي ﷺ (فيديو)

“الخثلان” يوضح الفوائد الدنيوية للإكثار من الصلاة على النبي ﷺ (فيديو)

“الخثلان” يوضح الفوائد الدنيوية للإكثار من الصلاة على النبي ﷺ (فيديو)
٠٥:٥٩:٥٦ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن الفوائد الدنيوية من الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

فضل الصلاة على النبي ﷺ

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الصلاة على النبي ﷺ، عمل صالح وهي مشروعة في التشهد الأخير باتفاق أهل العلم.

وأضاف أن الله تعالى أمر بها في قوله: “إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”،

وقال ﷺ:” مَن صلى عَلَيَّ واحدةً ، صلى اللهُ عليه بها عَشْرًا”.

كيفية الصلاة على النبي ﷺ

وبين أنه لو لم يأتِ في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  إلا ما سبق فإنه يكفي.

وذلك بقولك: “اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد”، فيصلى الله بها عليك عشرات مرات.

كيف يصلى الله عز وجل على عبده عشرًا

وكشف الخثلان أن الله تعالى يصلي على عبده بثنائه عليه في الملأ الأعلى.

ولفت إلى أن المعنى أن من يصلى على النبي مرة واحدة، أثنى الله عليه وذكره في الملأ الأعلى عشر مرات.

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