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بشرى للباحثين عن عمل.. 1000 فرصة بملتقى “واعد” التقني
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بشرى للباحثين عن عمل.. 1000 فرصة بملتقى “واعد” التقني

بشرى للباحثين عن عمل.. 1000 فرصة بملتقى “واعد” التقني

بشرى للباحثين عن عمل.. 1000 فرصة بملتقى “واعد” التقني
٠٥:٥٢:٠٣ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح ملتقى واعد التقني في منطقة الجوف في توفير ما يزيد عن ألف فرصة عمل للباحثين والباحثات عن عمل في المنطقة، عبر أيام الملتقى الثلاثة.

وانطلق الملتقى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

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توفير فرص عمل 

من جهته، كشف مدير عام التدريب التقني والمهني بالجوف، ماجد بن عبدالعزيز العتيبي، أن ذلك يعد واحدًا من أبرز خطوات المؤسسة لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج وغيرهم من الباحثين عن عمل.

وأوضح “العتيبي” أن ذلك يتم عبر إشراك ما يزيد عن أربعين منشأة من منشآت القطاع الخاص، والتي طرحت وظائف تقنية وإدارية ومهنية في مختلف التخصصات تلبي جميع الرغبات والقدرات المؤهلة داخل منطقة الجوف من الباحثين عن عمل من الجنسين.

 وأضاف أن الملتقى أصبح وجهة لما يزيد عن ألفي باحث وباحثة عن عمل استثمروا الفرص الوظيفية المطروحة فيه.

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3 مهارات

كما شهد ملتقى واعد التقني عقد مجموعة من الورش التدريبية والدورات التي تسهم فيما يلي:

1- تطوير مهارات الباحثين عن عمل.

2- مهارات الأنماط الشخصية.

3- المهارات المتعلقة في كتابة السيرة الذاتية.

ويأتي ذلك سعيًا لرفع الوعي لدى المشاركين والمشاركات في الدورات والورش في جوانب تسهم في حصولهم على فرصهم الوظيفية.

 وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف دفعت بألف وثلاث مئة متدرب ومتدربة إلى سوق العمل في حفل التخرج الموحد للكليات والمعاهد في منطقة الجوف، منها الدفعة الأولى للكلية التقنية للبنات بمحافظة القريات.

وجاء تنظيم الملتقى بتوجيهات  محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بالتزامن مع حفل الخريجين الموحد لوحدات التدريب التقني والمهني في المنطقة.

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