الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم بخصوص صرف هذه الدفعة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي
“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على المدينة حتى الـ 1 من صباح الغد
حصاد الأسبوع الاقتصادي.. ارتفاع الصادرات وتفوق استثماري وصناعي وعقاري
“الخثلان” يوضح الفوائد الدنيوية للإكثار من الصلاة على النبي ﷺ (فيديو)
جسم غريب يدور حول الأرض.. ما القصة؟
بشرى للباحثين عن عمل.. 1000 فرصة بملتقى “واعد” التقني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عطل يضرب حسابات تويتر.. التغريدات لا تظهر.. إليكم الحل مؤقتًا

عطل يضرب حسابات تويتر.. التغريدات لا تظهر.. إليكم الحل مؤقتًا

عطل يضرب حسابات تويتر.. التغريدات لا تظهر.. إليكم الحل مؤقتًا
٠٥:٣٨:٤٢ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التجرير:

تعرض موقع التغريدات القصيرة “تويتر” لعطل مفاجئ، اليوم الجمعة، كما أبلغ بذلك عدد من المستخدمين.

إذ توقفت الحسابات عن ظهور التحديثات، ولم تعلن إدارة الشبكة عن سبب العطل حتى الآن.

ولا تظهر التغريدات بالطريقة المعتادة، إلا أنه يمكن فتحها من خلال الضغط على الوسائط.

وجاء العطل الذي اجتاح تويتر بعد تغريدة بحرف X من مالك تويتر، الملياردير إيلون ماسك عبر حسابه الشخصي.

وسبق وأن نشر ماسك عن قرب تغيير إسم التطبيق من تويتر إلى X، الأمر الذي يرجح مراقبون احتمالية العطل إلى هذا السبب.

ويشبه تغيير العلامة التجارية للشركة مع الاحتفاظ باسم خدمتها الرئيسية ما فعلته شركة جوجل عام 2015 الذي غيرت فيه اسمها إلى ألفابت، وما فعلته فيسبوك عام 2021 إذ غيرت اسمها إلى ميتا.

ووافق ماسك أولًا على شراء الشركة في شهر أبريل 2022 قبل محاولة التراجع عن الصفقة، مما أدى إلى ملحمة قانونية فوضوية أدت في النهاية إلى موافقة ماسك على متابعة شروط الاستحواذ الأصلية البالغة 44 مليار دولار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومن بين طموحات ماسك العديدة في تويتر تحويله إلى التطبيق الفائق أو الشامل (X) على نحو يشبه منصة (وي شات) الصينية، التي تقدم خدمات تشمل مدفوعات الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها العديد من الخدمات تحت مظلة واحدة.

اقرأ أيضًا:

من حرف واحد فقط.. اسم جديد لتويتر

قاربت على الاكتمال.. “ميتا” تكشف عن بديل “تويتر” القادم

الكلمات الدلالية:
X إيلون ماسك عطل في تويتر موقع تويتر

مواد ذات صلة

المزيد
النيابة العامة: السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين لهذه الجريمة

النيابة العامة: السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين لهذه الجريمة

٠٦:٥٩ م، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠٢٣
الحصيني: وصول الحرارة إلى 70 درجة مئوية هراء لا يصدقه عقل

الحصيني: وصول الحرارة إلى 70 درجة مئوية هراء لا يصدقه عقل

٠٦:٤٩ م، الأثنين، ٠١ يونيو ٢٠١٥
بالفيديو.. «قرد» يٌزعج أهالي حي النصر بالمدينة المنورة

بالفيديو.. «قرد» يٌزعج أهالي حي النصر بالمدينة المنورة

٠١:١٤ ص، الأحد، ٢٤ مايو ٢٠١٥
غداً.. آخر يوم للمتعجلين من الحجاج

غداً.. آخر يوم للمتعجلين من الحجاج

٠٥:٢٧ م، الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *