عطل يضرب حسابات تويتر.. التغريدات لا تظهر.. إليكم الحل مؤقتًا

تواصل – فريق التجرير:

تعرض موقع التغريدات القصيرة “تويتر” لعطل مفاجئ، اليوم الجمعة، كما أبلغ بذلك عدد من المستخدمين.

إذ توقفت الحسابات عن ظهور التحديثات، ولم تعلن إدارة الشبكة عن سبب العطل حتى الآن.

ولا تظهر التغريدات بالطريقة المعتادة، إلا أنه يمكن فتحها من خلال الضغط على الوسائط.

وجاء العطل الذي اجتاح تويتر بعد تغريدة بحرف X من مالك تويتر، الملياردير إيلون ماسك عبر حسابه الشخصي.

وسبق وأن نشر ماسك عن قرب تغيير إسم التطبيق من تويتر إلى X، الأمر الذي يرجح مراقبون احتمالية العطل إلى هذا السبب.

ويشبه تغيير العلامة التجارية للشركة مع الاحتفاظ باسم خدمتها الرئيسية ما فعلته شركة جوجل عام 2015 الذي غيرت فيه اسمها إلى ألفابت، وما فعلته فيسبوك عام 2021 إذ غيرت اسمها إلى ميتا.

ووافق ماسك أولًا على شراء الشركة في شهر أبريل 2022 قبل محاولة التراجع عن الصفقة، مما أدى إلى ملحمة قانونية فوضوية أدت في النهاية إلى موافقة ماسك على متابعة شروط الاستحواذ الأصلية البالغة 44 مليار دولار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومن بين طموحات ماسك العديدة في تويتر تحويله إلى التطبيق الفائق أو الشامل (X) على نحو يشبه منصة (وي شات) الصينية، التي تقدم خدمات تشمل مدفوعات الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها العديد من الخدمات تحت مظلة واحدة.

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تويتر يواجه عطل عام عند الكل 🔴 pic.twitter.com/cV7Vxr9MOI — عبدالمجيد العساف (@MajeedAlotaibi) June 2, 2023