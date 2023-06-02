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مبادرة “طريق مكة”.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من المغرب إلى المملكة
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مبادرة “طريق مكة”.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من المغرب إلى المملكة

مبادرة “طريق مكة”.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من المغرب إلى المملكة

مبادرة “طريق مكة”.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من المغرب إلى المملكة
٠٥:٠٣:٠٤ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

 غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من المملكة المغربية، اليوم الجمعة، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

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أهداف مبادرة مكة

 وتهدف مبادرة طريق مكة – وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 – إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم.

وذلك بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

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إيصال الحجاج لمقار إقامتهم في مكة والمدينة

إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة.

في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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الكلمات الدلالية:
الحجاج الدار البيضاء المدينة المنورة المغرب المملكة طريق مكة مكة

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