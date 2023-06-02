الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم بخصوص صرف هذه الدفعة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي
“الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على المدينة حتى الـ 1 من صباح الغد
حصاد الأسبوع الاقتصادي.. ارتفاع الصادرات وتفوق استثماري وصناعي وعقاري
“الخثلان” يوضح الفوائد الدنيوية للإكثار من الصلاة على النبي ﷺ (فيديو)
جسم غريب يدور حول الأرض.. ما القصة؟
بشرى للباحثين عن عمل.. 1000 فرصة بملتقى “واعد” التقني

الرئيسية

 /

صحة

 /

نتائج واعدة.. اختبار دم بسيط يكشف عن أنواع مختلفة من السرطان

نتائج واعدة.. اختبار دم بسيط يكشف عن أنواع مختلفة من السرطان

نتائج واعدة.. اختبار دم بسيط يكشف عن أنواع مختلفة من السرطان
٠٥:٤٢:٢٦ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت التجارب السريرية التي أجرتها هيئة الصحة الوطنية البريطانية لاختبار دم للكشف المبكر عن السرطان أنه قادر على اكتشاف اثنين من كل ثلاثة أنواع من السرطانات.

ويتيح اختبار الدم، المسمى باختبار جاليري، والمتاح حاليًا في الولايات المتحدة، الكشف المبكر عن أكثر من 50 نوعًا من السرطان، بما في ذلك أنواع السرطان التي كان يصعب معرفتها مبكرًا مثل البنكرياس والمبيض.

الدراسة التي جرت بالشراكة مع “أكسفورد كانسر”، شملت 6 آلاف شخص ذهبوا إلى طبيبهم مع ظهور أعراض محتملة، لتقييم هذا الاختبار لاستخدامه في المستقبل بمستشفيات هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.

اقرأ أيضًا:

إذا كنت أحد هؤلاء.. احذر السرطان يزحف إليك سريعا 

ومن بين المشاركين الذين كانت اختبارات دمهم إيجابية، كان 75 في المائة منهم مصابين بالسرطان، بينما تبين أن 2.5 في المائة فقط ممن كانت نتائج اختباراتهم سلبية بالفعل مصابين بالسرطان.

الاختبارات اللاحقة باستخدام التقنيات التقليدية – المسح الضوئي والخزعات – أكدت الإصابة بالسرطان في 350 مشاركًا.

اكتشاف السرطانات مبكرًا 

وأثبت الاختبار أنه بارع بشكل خاص في اكتشاف السرطانات التي غالبًا ما لا يتم اكتشافها في المراحل المبكرة بما في ذلك الرأس والعنق والحلق والأمعاء والرئة وسرطان البنكرياس.

ويعمل الاختبار عن طريق الكشف عن أجزاء صغيرة من الحمض النووي للورم المنتشر في الدم مما يوفر إمكانية برامج الفحص الحالية والاختبارات الحالية لتشخيص السرطانات في وقت مبكر عندما يمكن علاجها بشكل أكثر فعالية.

بالإضافة إلى اكتشاف ثلثي السرطانات، حدد الاختبار، الموقع الأصلي للسرطان في 85 في المائة من الحالات الإيجابية، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

اقرأ أيضًا:

علماء يكشفون أسباب ارتفاع حالات الإصابة بسرطان المستقيم والقولون بين الشباب

دقة الاختبار

وقال رئيس قسم الأورام بجامعة أكسفورد وكبير الباحثين، البروفيسور مارك ميدلتون لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “كان الاختبار دقيقًا بنسبة 85 في المائة في الكشف عن مصدر السرطان – ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا لأنه في كثير من الأحيان لا يكون واضحًا على الفور عندما تضع المريض أمامك ما هو الاختبار المطلوب لمعرفة ما إذا كانت أعراضه”.

وأضاف: “مع هذا التوقع من الاختبار، يمكننا أن نقرر ما إذا كنا سنطلب نطاقًا أو فحصًا ونتأكد من أننا نجري الاختبار الصحيح في المرة الأولى. وفي حين أن هناك المزيد من العمل والاختبارات التي يتعين القيام بها، يعتقد فريق جامعة أكسفورد أن الاختبار يمكن أن يزيد من عدد السرطانات التي يتم تشخيصها”.

ومن المقرر نشر نتائج الدراسة في مجلة “ذا لانسيت أونكولوجي” وعرضها على مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري الذي يفتتح في شيكاغو يوم الجمعة.

الكلمات الدلالية:
اختبار دم التجارب السريرية الكشف المبكر عن السرطان هيئة الصحة الوطنية البريطانية

مواد ذات صلة

المزيد
لكبار السن.. ضعف البصر قد يكون علامة على سكتة دماغية

لكبار السن.. ضعف البصر قد يكون علامة على سكتة دماغية

٠٨:١٢ ص، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
استشاري: يمكن للأطفال العيش بكلية واحدة شرط المحافظة عليها

استشاري: يمكن للأطفال العيش بكلية واحدة شرط المحافظة عليها

٠٢:١٣ م، الأثنين، ١٦ يونيو ٢٠١٤
أكثر من نصف مليار مصاب بـ السكري حول العالم.. وهذا هو المتهم الأول

أكثر من نصف مليار مصاب بـ السكري حول العالم.. وهذا هو المتهم الأول

٠٣:٣٢ ص، الأحد، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
هل تُزيح لصقة التطعيم ضد الإنفلونزا الحقن؟

هل تُزيح لصقة التطعيم ضد الإنفلونزا الحقن؟

١١:٤٦ ص، الخميس، ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *