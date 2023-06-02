نتائج واعدة.. اختبار دم بسيط يكشف عن أنواع مختلفة من السرطان

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أظهرت التجارب السريرية التي أجرتها هيئة الصحة الوطنية البريطانية لاختبار دم للكشف المبكر عن السرطان أنه قادر على اكتشاف اثنين من كل ثلاثة أنواع من السرطانات.

ويتيح اختبار الدم، المسمى باختبار جاليري، والمتاح حاليًا في الولايات المتحدة، الكشف المبكر عن أكثر من 50 نوعًا من السرطان، بما في ذلك أنواع السرطان التي كان يصعب معرفتها مبكرًا مثل البنكرياس والمبيض.

الدراسة التي جرت بالشراكة مع “أكسفورد كانسر”، شملت 6 آلاف شخص ذهبوا إلى طبيبهم مع ظهور أعراض محتملة، لتقييم هذا الاختبار لاستخدامه في المستقبل بمستشفيات هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.

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ومن بين المشاركين الذين كانت اختبارات دمهم إيجابية، كان 75 في المائة منهم مصابين بالسرطان، بينما تبين أن 2.5 في المائة فقط ممن كانت نتائج اختباراتهم سلبية بالفعل مصابين بالسرطان.

الاختبارات اللاحقة باستخدام التقنيات التقليدية – المسح الضوئي والخزعات – أكدت الإصابة بالسرطان في 350 مشاركًا.

اكتشاف السرطانات مبكرًا

وأثبت الاختبار أنه بارع بشكل خاص في اكتشاف السرطانات التي غالبًا ما لا يتم اكتشافها في المراحل المبكرة بما في ذلك الرأس والعنق والحلق والأمعاء والرئة وسرطان البنكرياس.

ويعمل الاختبار عن طريق الكشف عن أجزاء صغيرة من الحمض النووي للورم المنتشر في الدم مما يوفر إمكانية برامج الفحص الحالية والاختبارات الحالية لتشخيص السرطانات في وقت مبكر عندما يمكن علاجها بشكل أكثر فعالية.

بالإضافة إلى اكتشاف ثلثي السرطانات، حدد الاختبار، الموقع الأصلي للسرطان في 85 في المائة من الحالات الإيجابية، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

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دقة الاختبار

وقال رئيس قسم الأورام بجامعة أكسفورد وكبير الباحثين، البروفيسور مارك ميدلتون لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “كان الاختبار دقيقًا بنسبة 85 في المائة في الكشف عن مصدر السرطان – ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا لأنه في كثير من الأحيان لا يكون واضحًا على الفور عندما تضع المريض أمامك ما هو الاختبار المطلوب لمعرفة ما إذا كانت أعراضه”.

وأضاف: “مع هذا التوقع من الاختبار، يمكننا أن نقرر ما إذا كنا سنطلب نطاقًا أو فحصًا ونتأكد من أننا نجري الاختبار الصحيح في المرة الأولى. وفي حين أن هناك المزيد من العمل والاختبارات التي يتعين القيام بها، يعتقد فريق جامعة أكسفورد أن الاختبار يمكن أن يزيد من عدد السرطانات التي يتم تشخيصها”.

ومن المقرر نشر نتائج الدراسة في مجلة “ذا لانسيت أونكولوجي” وعرضها على مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري الذي يفتتح في شيكاغو يوم الجمعة.