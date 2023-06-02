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بالتفاصيل.. إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة في عسير والربع الخالي

بالتفاصيل.. إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة في عسير والربع الخالي

بالتفاصيل.. إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة في عسير والربع الخالي
٠٥:٢٩:٠٤ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مقيمين من الجنسية الهندية في منطقة عسير لترويجهم 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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محاولة تهريب 100 كيلو من الحشيش 

في سياق آخر، تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 100 كيلوغرام من مادة “الحشيش” عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الربع الخالي.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة المواد المخدرة مخدرات

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