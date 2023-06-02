عاجل.. منح الجامعات حق اختيار نظام الفصول الدراسية وإضافة فصل رابع

تواصل – فريق التحرير:

منحت وزارة التعليم، للجامعات والكليات حق اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيُطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف، وفق ما نشرت صحيفة “أم القرى”.

كما أجازت القواعد المنظمة للتقويم الدراسي، لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.

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3 فصول دراسية

ويقسم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية أساسية الجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف.

ويجوز أن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول – بما لا يزيد على 3 أسابيع – فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهن وما في حكمها على ألا تؤثر على الحد الأدنى من الإجـازة النظاميـة للهيئة التعليمية.

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