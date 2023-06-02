مفاجأة بخصوص تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات

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كشفت صحيفة أم القرى – الجريدة الرسمية – أنه يحق لمنشآت التعليم العام تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات، مع إمكانية بدء الفصل الدراسي الأول بما لا يزيد عن 3 أسابيع بهدف التهيئة والاستعداد.

صحيفة أم القرى: يحق لمنشآت التعليم العام تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات، مع إمكانية بدء الفصل الدراسي الأول بما لا يزيد عن 3 أسابيع بهدف التهيئة والاستعداد #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2023

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3 فصول دراسية

ويقسم العـام الدراسي إلى 3 فصول دراسية أساسية لجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف.

ويجوز للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة والمدارس السعودية في الخـارج اختيـار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي والإجازات الوطنية وإجازات الأعياد.

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تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية

ويجوز لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.

ويجوز أن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول – بما لا يزيد على 3 أسابيع – فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهن وما في حكمها على ألا تؤثر على الحد الأدنى من الإجـازة النظاميـة للهيئة التعليمية.