تحذير مهم من “الغذاء والدواء” بخصوص المبيدات وعلاقتها بالأغذية والمشروبات

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن عدة نصائح للتعامل الآمن مع المبيدات.

15 نصيحة

وأوضحت الهيئة – في إنفوجراف – أن هذه النصائح كالتالي:

1- استخدام طرق غير كيميائية لمكافحة الآفات مثل الناموسية والمصيدة.

2- تأكد أن المبيد مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

3- قراءة ملصق المبيد بالكامل قبل شراء أو استخدام المبيد، والتقيد بالتعليمات الموجودة على الملصق.

4- الحرص على عدم دخول الحوامل أو الأطفال أو كبار السن أثناء وبعد رش المبيد والحيوانات الأليفة.

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التخزين الجيد للمبيد

5- تخزين المبيد في خزانة محكمة الإغلاق وبعيدًا عن متناول الأطفال والأغذية.

6- إغلاق عبوات المبيد بإحكام في عبواتها الأصلية فور الانتهاء من استعمالها.

7- تهوية المكان جيدًا وتنظيفه قبل السماح بدخول الموقع المعالج بالمبيد.

8- تجنب شراء كميات من المبيد أكثر من الحاجة.

9- لا تخلط أو تخزن المبيدات في عبوات.

10- الأغذية أو المشروبات.

11- الاستعانة بأشخاص مختصين برش المبيدات قدر الإمكان.

12- تجنب الأكل والشرب والتدخين أثناء رش المبيد.

13- تجنب دخول مكان رش المبيد.

14- في حال التعرض لخطر المبيدات تواصل مع وزارة الصحة (937) أو اتجه إلى أقرب طوارئ.

15- اتباع الممارسات الصحيحة يؤدي إلى المحافظة على الصحة.

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