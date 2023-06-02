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تحذير مهم من “الغذاء والدواء” بخصوص المبيدات وعلاقتها بالأغذية والمشروبات
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تحذير مهم من “الغذاء والدواء” بخصوص المبيدات وعلاقتها بالأغذية والمشروبات

تحذير مهم من “الغذاء والدواء” بخصوص المبيدات وعلاقتها بالأغذية والمشروبات

تحذير مهم من “الغذاء والدواء” بخصوص المبيدات وعلاقتها بالأغذية والمشروبات
٠٤:٤٦:٢٤ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن عدة نصائح للتعامل الآمن مع المبيدات.

15 نصيحة

وأوضحت الهيئة – في إنفوجراف – أن هذه النصائح كالتالي:

1- استخدام طرق غير كيميائية لمكافحة الآفات مثل الناموسية والمصيدة.

2- تأكد أن المبيد مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

3- قراءة ملصق المبيد بالكامل قبل شراء أو استخدام المبيد، والتقيد بالتعليمات الموجودة على الملصق.

4- الحرص على عدم دخول الحوامل أو الأطفال أو كبار السن أثناء وبعد رش المبيد والحيوانات الأليفة.

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التخزين الجيد للمبيد

5- تخزين المبيد في خزانة محكمة الإغلاق وبعيدًا عن متناول الأطفال والأغذية.

6- إغلاق عبوات المبيد بإحكام في عبواتها الأصلية فور الانتهاء من استعمالها.

7- تهوية المكان جيدًا وتنظيفه قبل السماح بدخول الموقع المعالج بالمبيد.

8- تجنب شراء كميات من المبيد أكثر من الحاجة.

9- لا تخلط أو تخزن المبيدات في عبوات.

10- الأغذية أو المشروبات.

11- الاستعانة بأشخاص مختصين برش المبيدات قدر الإمكان.

12- تجنب الأكل والشرب والتدخين أثناء رش المبيد.

13- تجنب دخول مكان رش المبيد.

14- في حال التعرض لخطر المبيدات تواصل مع وزارة الصحة (937) أو اتجه إلى أقرب طوارئ.

15- اتباع الممارسات الصحيحة يؤدي إلى المحافظة على الصحة.

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