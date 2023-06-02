توضيح من “سكني” بشأن التقديم على مساكن جديدة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال أحد المستفيدين الذي أكد أنه يسكن في شقة بالإيجار ويحتاج إلى مسكن جديد.

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مستفيد يطلب الحصول على مساحة أكبر

وقال المستفيد: “والله أخوي لليوم أنا ساكن بالإيجار.. والعائلة كبيرة ما تاخذهم الشقة”.

ورد الحساب قائلا: “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

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توضيح جديد بشأن حصول الشاب غير المتزوج على دعم سكني

شروط الحصول على الدعم

في وقت سابق، قال برنامج سكني، إن شروط الحصول على الدعم المقدم من برنامج سكني لا تنطبق على الشاب غير المتزوج.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوجًا.