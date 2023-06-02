مدني نجران يُنقذ شخصًا احتُجز في منحدر جبلي

تواصل – فريق التحرير:

نجح الدفاع المدني في منطقة نجران في إنقاذ شخص احتُجز في منحدر جبلي.

وباشر مدني نجران بلاغًا، صباح اليوم الجمعة، عن احتجاز شخص في منحدر جبلي، وعلى الفور تمكنت الفرق من إنقاذه.

ووجه الدفاع المدني نداءً للجميع، بضرورة الالتزام بقواعد السلامة واتباع إرشادات السلطات المعنية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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مدني الطائق ينقذ شخصًا احتُجز داخل مركبته

باشر الدفاع المدني بالطائف، الأحد الماضي، احتجاز شخص داخل مركبة، احتجزت بسبب السيل، في الطائف، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الأمن العام.

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

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أمطار غزيرة على منطقة مكة

وبينت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وتشمل هذه الحالة الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية.