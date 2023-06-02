الدولار يتجه بقوة نحو أكبر خسارة أسبوعية.. لهذا السبب

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يواصل الدولار النزيف ويتجه حاليًا لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير، في ظل توقعات بألا يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة هذا الشهر.

وأسهمت هذه التوقعات في الحد من الشهوة نحو اقتناء المزيد من الدولارات ما أدى لتراجع سعره.

انخفاض مؤشر الدولار

وبحسب “رويترز”، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.8% هذا الأسبوع بنسبة 0.1%.

وصعد الدولار مقابل الين، بعد تكبد أطول سلسلة خسائر يومية مقابل العملة اليابانية منذ نوفمبر بعد أربعة أيام من التراجع وسجل ارتفاعًا بنسبة 0.1% إلى 138.89 ين.

في الوقت نفسه، صعد الدولار الأسترالي بعد زيادة للحد الأدنى للأجور عززت مراهنات على أن البنك المركزي سيرفع الفائدة مجددًا في الأسبوع المقبل.

وأمس، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا مفاجئًا، وتراجع إلى 104.058، وهو أدنى بقليل من أعلى مستوى له في شهرين في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار أمام اليوان الصيني بنسبة 0.1٪ إلى 7.1072، مع انتعاش اليوان من أدنى مستوياته في ستة أشهر، على الرغم من استمرار الشكوك حول تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم نظرًا لأن استطلاع اليوم أظهر تحسنًا هامشيًا فقط في نشاط.

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تراجع من أعلى مستوياته

كما انجرف الدولار باعتباره ملاذ آمن عن أعلى مستوياته الأخيرة بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون لتعليق سقف الديون في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.2439 بعد أن أشارت بيانات جمعية البناء الوطنية إلى أن أسعار المساكن انخفضت مرة أخرى في مايو، حيث انخفضت بنسبة 3.4% على أساس سنوي.