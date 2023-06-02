توضيح جديد بشأن حصول الشاب غير المتزوج على دعم سكني

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج سكني، إن شروط الحصول على الدعم المقدم من برنامج سكني لا تنطبق على الشاب غير المتزوج.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوجًا.

و”لمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)”.

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مرحباً، الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوج، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي:https://t.co/JuqQaW3npe — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) June 2, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.