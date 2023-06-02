اليورو يسجل 4.04.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي: درهم إماراتي 1.02 دينار بحريني 9.95 دينار كويتي 12.19 ريال عماني 9.74 ريال قطري 1.03 جنيه إسترليني 4.66 فرنك سويسري 4.12

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وأمس، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا مفاجئًا، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، إلى 104.058، وهو أدنى بقليل من أعلى مستوى له في شهرين في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار أمام اليوان الصيني بنسبة 0.1٪ إلى 7.1072، مع انتعاش اليوان من أدنى مستوياته في ستة أشهر، على الرغم من استمرار الشكوك حول تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ نظرًا لأن استطلاع اليوم أظهر تحسنًا هامشيًا فقط في نشاط.