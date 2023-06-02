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اليورو يسجل 4.04.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو يسجل 4.04.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.04.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.04.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٣:٠٨:٣٠ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04 .

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.70

فرنك سويسري 4.14

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.12

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وأمس، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا مفاجئًا، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، إلى 104.058، وهو أدنى بقليل من أعلى مستوى له في شهرين في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار أمام اليوان الصيني بنسبة 0.1٪ إلى 7.1072، مع انتعاش اليوان من أدنى مستوياته في ستة أشهر، على الرغم من استمرار الشكوك حول تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ نظرًا لأن استطلاع اليوم أظهر تحسنًا هامشيًا فقط في نشاط.

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