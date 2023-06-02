الشؤون الإسلامية تطلق أكثر من 32 مليون خدمة توعوية وإرشادية للحجاج (فيديو)

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، عبدالله العنزي، أن الوزارة أطلقت أكثر من 32 مليون خدمة توعوية وإرشادية ستقدم لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.

وقال العنزي لفضائية “الإخبارية”، إن الوزارة بدأت في تطبيق الخطة منذ بداية شهر ذي القعدة، إذ بدأت العملية التوعوية والإرشادية عبر منافذ وصالات استقبال الحجاج والمعتمرين، في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، فضلاً عن المنافذ البرية والبحرية.

وأوضح أن الوزارة وفرت أكثر من 300 شاشة ومكتبة إلكترونية موزعة بصالات استقبال الحجاج.

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مناقشة الاستعدادات

وعقدت لجنة متابعة أعمال ومشروعات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الحج، الأربعاء اجتماعها الأول، للتأكد من اكتمال جاهزية الأعمال والمشروعات لحج العام الحالي 1444هـ، وأبرز الاستعدادات.

وناقش الاجتماع احتياجات مرافق الوزارة في منطقة المشاعر المقدسة، وأبرز المشروعات المنفذة وعمل شركات الصيانة والتشغيل.

إلى جانب البرامج التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وأعمال الدعاة والمترجمين، واستعدادات الوزارة لتنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في موسم الحج.

جاء الاجتماع بمشاركة وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المكلف المهندس أسامة بن حمد الجفال.

ووكيل الوزارة لشؤون المساجد الأمين العام للجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة، الشيخ سليمان بن فهد الخميس.

ورؤساء اللجان العاملة في موسم الحج.

فيديو | المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبدالله العنزي:

أطلقت الوزارة أكثر من 32 مليون خدمة توعوية وإرشادية ستقدم لحجاج بيت الله الحرام#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/ATPGtFrIei — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2023

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