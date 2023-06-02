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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
٠٢:٤٢:٠٨ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في أسواق المملكة بشكل طفيف، مقارنة بما كانت عليه الأمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.64 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.75 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.81 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.98، وعيار 14 بـ 139.21، وعيار 12 سجل 119.32 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7422 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1671 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.637 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 217.21 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.34 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.71، وعيار 14 بـ 138.22، وعيار 12 سجل 118.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7369 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1659 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.949 ريال.

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وهبطت أسعار الذهب عالميًا، أمس الخميس، متأثرة بنجاح تمرير صفقة الديون الأمريكية في مجلس النواب الأمريكي، وثبات مؤشر الدولار.

 وتترقب الأسواق صدور بيانات مهمة من المتوقع أن تحرك الأسواق وتغير الاتجاهات، بحسب “investing”.

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