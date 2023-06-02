خطيب المسجد الحرام: تقربوا لربكم بالطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام، فضيلة الشيخ بندر بليلة، إن من أسباب محبة الله لعبده هو التقرب له سبحانه بالطاعات من فرائض ومستحبات.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: قال الله تعالى في حديث قدسي “ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضه عليه ومازال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه”.

الصلاة هي الفريضة المعظمة

وتابع: “رأس الطاعات هي الصلاة، الفريضة المعظمة والعبادة المقدمة قرة عيون المؤمنين وأنس نفوس المؤمنين، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، سألت النبي أي العمل أحب الله؟ قال: “الصلاة على وقتها”، فيا فوز من أداها وأقامها ويا خسارة من قصر فيها وضيعها.

وواصل: “إذا أحب الله عبده نشر له القبول، وأحله في قلوب أهل الأرض والسماء محبة وودًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم “إذا أحب الله عبدًا، نادى جبريل “إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ويحبه أهل الأرض”.

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