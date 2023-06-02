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خطيب المسجد الحرام: الإيمان سببٌ لحب الله للعباد (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام: الإيمان سببٌ لحب الله للعباد (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الإيمان سببٌ لحب الله للعباد (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الإيمان سببٌ لحب الله للعباد (فيديو)
١٢:٥٦:١٢ م، الجمعة، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، بندر بليلة، إن الإيمان بالله وحده سبب لحب الله تعالى عباده.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “من أعظم ما يسعى إليه العبد  لنيله هو حب الله تعالى له، لأنه حب الخالق المالك العظيم لعبده ومن بيده نفعه وضره وإحيائه وإماتته وإغنائه وإقنائه”.

وتابع: “إن لبلوغ تلك المرتبة الكبرى طرقا وأسبابا، وأولها الإيمان به سبحانه، فكالما كان العبد أقوى إيمانا ازداد حبه الله تعالى له”.

في سياق متصل، تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة جهودها في ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إلى (10) لغات عالمية.

ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام:

وتأتي الترجمة عبر نخبة من المترجمين المؤهلين علمياً وعملياً لتأدية مهام الترجمة الرقمية والميدانية لضمان شمولية خدمات الترجمة لكافة المستفيدين من الناطقين بغير العربية حول العالم.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي بأن خطبة الجمعة تترجم عبر (10) لغات عالمية هي (الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والفارسي، والتركي، والملايو، والروسي، والصيني، والبنغالي، والهوسا).

ويتم ذلك من خلال “مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد” التابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب المسجد الحرام وخطبة عرفة.

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خطبة الجمعة بالمسجد الحرام تترجم  إلى 10 لغات عالمية

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