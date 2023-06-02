عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان والباحة حتى هذه الساعة

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

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تساقط البرد وجريان السيول

وأضاف المركز أن الحالة تكون مصحوبة بتساقطٍ للبرد وجريانٍ للسيول على محافظات، أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، الحرث.

وكذلك على الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر – بمشيئة الله – تعالى حتى الساعة الـ10 مساءً.

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عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في مدى الرؤية.

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جريان السيول وتساقط البرد

وأضاف المركز أن الحالة تكون مصحوبة بجريانٍ للسيول، وتساقطٍ للبرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.