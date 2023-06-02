السنغال.. 9 قتلى إثر اشتباكات بين الشرطة وأنصار زعيم المعارضة

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية السنغالية، الجمعة، مقتل 9 أشخاص على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وأنصار زعيم المعارضة عثمان سونكو.

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9 قتلى أغلبهم في العاصمة داكار

وقال وزير الداخلية أنطوان فيليكس، في بيان، إن الاشتباكات بين الشرطة وأنصار زعيم المعارضة السنغالية “خلفت 9 قتلى” غالبيتهم لقوا مصرعهم في العاصمة داكار، وإقليم زيغينكور في الجنوب حيث يعمل يتولى سونكو منصب العمدة، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأضاف فيليكس أنه تم تعليق بعض مواقع التواصل الاجتماعي بينها فيسبوك وتويتر وواتس آب، متهمًا المتظاهرين باستخدام هذه المنصات “للتحريض على العنف”.

وتابع: “اتخذت الدولة كل التدابير لضمان سلامة الناس والممتلكات. وسوف نعزز الأمن في كل مكان في البلاد”.

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أسباب اندلاع الاشتباكات

واندلعت الاشتباكات الخميس، عقب إصدار محكمة في داكار، حكمًا غيابيًا بالسجن عامين ضد سونكو، بتهمة “إفساد الشباب”.

ويعتبر سونكو المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، المنافس الرئيسي للرئيس السنغالي الحالي ماكي سال.

ويذكر أن تهمة “إفساد الشباب” تعد جريمة جنائية في السنغال، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى أكثر من 6000 دولار، حيث يتهم فيها الشخص بتحريض الشباب على ارتكاب أفعال غير أخلاقية.

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